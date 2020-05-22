Орловский бутик сурово наказали за работу в карантин

Компанию обвинили в нарушении правил режима повышенной готовности.

Как сообщает Железнодорожный районный суд города Орла, административное дело было заведено на компанию «Кари». Ее обвинили в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Напомним, такой режим еще в марте ввел губернатор Андрей Клычков.

Компании принадлежит магазин, который расположен в торговом центре «Европа» на улице Московской. Было установлено, что в апреле этой фирмой «осуществлялась розничная торговля обувью, изделиями из кожи и галантерейными изделиями». Факт нарушения вскрыли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Изначально дело было заведено по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Однако суд установил, что компании не вменялось нарушение каких-либо санитарных правил и гигиенических нормативов либо невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Поэтому действия торговцев были переквалифицированы и компанию признали виновной по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.

Фирме было вменено нарушение правил при введении режима повышенной готовности. В результате ее оштрафовали на 100 тысяч рублей. Впрочем, она имеет право обжаловать вынесенное постановление в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»