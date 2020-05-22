Под Орлом иномарка устроила массовое ДТП

22.5.2020 | 10:13 Новости, Происшествия

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Четыре человека получили травмы.

Утром 22 мая под Орлом произошла авария с несколькими автомобилями. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, это случилось около 8.00 на трассе Крым-2.

37-летний водитель  «Хонды» двигался со стороны Москвы в направлении Белгорода.  В районе 374км пути он врезался в «Ниссан», который ехал впереди в попутном направлении.

После удара «Хонда» выскочила на встречную полосу, где столкнулась с «Нивой» и «Хендэ», которые ехали в сторону Москвы.

— В результате ДТП водители автомобилей «Хонда», «Ниссан» и «Хендэ», а также 49-летняя пассажирка «Хендэ» получили травмы, — пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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