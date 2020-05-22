Предпринимателя из Орла накажут за рекламу без спроса

22.5.2020 | 12:40 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Житель города пожаловался в УФАС на навязчивые звонки.

Орловское УФАС возбудило дело на орловского индивидуального предпринимателя, который пытался найти потенциальных клиентов с помощью спам-звонков. На навязчивую рекламу услуг пожаловался кто-то из орловцев.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, абонент одного из сотовых операторов пожаловался на звонки с предложением бесплатной замены масла и фильтра в автомобиле.

—  Заявитель записал телефонный звонок и обратился с жалобой в антимонопольный орган, сообщив, что согласие на получение данной рекламы звонившему лицу не давал, — уточнили в ведомстве, напомнив, что любая реклама по телефону допускается только с предварительного согласия абонента на ее получение.

Нарушителем закона «О рекламе» оказался местный ИП. Его звонки орловцам признали ненадлежащей рекламой, теперь ему грозит штраф. Правда, не такой уж большой. По части 1 статьи 14.3 КоАП РФ для должностных лиц штраф не превышает 20 тысяч рублей, а для граждан – 2,5 тысяч.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования