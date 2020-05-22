Предпринимателя из Орла накажут за рекламу без спроса

Житель города пожаловался в УФАС на навязчивые звонки.

Орловское УФАС возбудило дело на орловского индивидуального предпринимателя, который пытался найти потенциальных клиентов с помощью спам-звонков. На навязчивую рекламу услуг пожаловался кто-то из орловцев.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, абонент одного из сотовых операторов пожаловался на звонки с предложением бесплатной замены масла и фильтра в автомобиле.

— Заявитель записал телефонный звонок и обратился с жалобой в антимонопольный орган, сообщив, что согласие на получение данной рекламы звонившему лицу не давал, — уточнили в ведомстве, напомнив, что любая реклама по телефону допускается только с предварительного согласия абонента на ее получение.

Нарушителем закона «О рекламе» оказался местный ИП. Его звонки орловцам признали ненадлежащей рекламой, теперь ему грозит штраф. Правда, не такой уж большой. По части 1 статьи 14.3 КоАП РФ для должностных лиц штраф не превышает 20 тысяч рублей, а для граждан – 2,5 тысяч.

ИА «Орелград»