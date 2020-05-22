Суд оставил на свободе похитителя «плазмы» под Орлом

22.5.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Житель поселка Шаблыкино отделался условным сроком за кражу.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества с незаконным проникновением в жилище).

Было установлено, что молодой человек забрался в чужой частный дом, буквально проложив себе путь руками. Как следует из материалов дела, к дому потерпевшего он подошел поздним вечером. Хозяина не было. Убедившись в этом, злоумышленник сначала залез на веранду, а затем голыми руками, применив физическую силу, вырвал металлический засов на входной двери.

Его добычей стал жидкокристаллический телевизор марки «SUPRA», который злоумышленник унес с собой. С учетом износа материальный ущерб потерпевшему составил около пяти тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление. Кроме того, суд обязал его пройти курс лечения от алкоголизма и не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного контролирующего органа.

ИА «Орелград»

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