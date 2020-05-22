В Орле по подозрению в убийстве арестовали мать двоих детей

Получила продолжение история с убийством в одной из квартир города Орла.

Заводской районный суд города Орла удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местной жительницы, которая подозревается в убийстве. Как уже рассказывал «Орелград», 18 мая в одной из квартир областного центра было обнаружено бездыханное тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

СУ СК России по Орловской области тогда же сообщило о задержании подозреваемой по «горячим следам». Ею оказалась 34-летняя женщина, которая призналась, что нанесла ножевые ранения мужчине в ходе возникшего конфликта.

20 мая было издано постановление следователя об избрании меры пресечения. Как пояснили в суде Заводского района, подозреваемая и ее защитник возражали против ареста. По их словам, женщина не намерена скрываться. Защитник указал, что на иждивении у нее находятся двое малолетних детей и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд выслушал мнения участников процесса и удовлетворил ходатайство следователя. Женщина будет помещена под стражу сроком на два месяца. Было учтено то, что она подозревается в совершении особо тяжкого умышленного преступления против личности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

«Несмотря на то, что у подозреваемой имеется двое несовершеннолетних детей, от их воспитания и содержания она самоустранилась, от уплаты алиментов на их содержание уклоняется и с детьми не проживает, — подчеркнули в пресс-службе Заводского райсуда. — Кроме того, по месту регистрации не проживает, нигде не работает, постоянного источника дохода не имеет».

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»