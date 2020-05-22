В Орловской области чиновники рассказали, сколько тратят на себя

Ежемесячное денежное содержание служащих превышает 30 тысяч рублей.

Власти Ливенского района утвердили отчет об исполнении муниципального бюджета за первый квартал 2020 года. В целом, расходование бюджетных средств идет по плану, хотя район и недосчитался ожидаемых доходов от аренды муниципального имущества и сдачи жилья по договорам социального найма. Впрочем, наличие должников – это обычная практика.

В отчете также приведены сведения о количестве чиновников и расходах на их содержание. Согласно официальным данным, на 1 апреля 2020 года численность муниципальных служащих Ливенского района составляет 66 человек. В первом квартале фактические затраты на их денежное содержание составили 5,969 миллиона рублей.

Получается, что в среднем денежное содержание одного служащего обходится бюджету примерно в 30,1 тысячи рублей. Это чуть выше средней зарплаты в Орловской области. В муниципальных учреждениях Ливенского района трудятся 1233 работника. Фактические затраты на их денежное содержание в отчетном периоде составили 55,083 миллиона рублей. Это означает, что в среднем их содержание составляет порядка 14,9 тысячи рублей в месяц.

Добавим, что объем муниципального долга Ливенского района по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 15 миллионов рублей, все это — бюджетные кредиты.

ИА «Орелград»