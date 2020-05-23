Назначен главный по путевкам для чиновников Орловской области

Областные власти определились с мерами поддержки служащих обладминистрации.

Глава администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов утвердил положение о работе комиссии, которая займется вопросами выделения путевок орловским чиновникам. Право на них имеют те, кто работает в стенах областной администрации.

Утвержден и персональный состав комиссии. Ее возглавил Валерий Аносов, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства. Всего в состав комиссии включено пять человек.

Кстати, в положении отмечено, что состав должен формироваться с учетом исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

Задачей этого коллегиального совещательного органа является рассмотрение заявлений о выделении путевок членам правительства Орловской области, гражданским служащим и прочим работникам обладминистрации. Они положены за счет бюджета региона. Их стоимость зависит как от стажа, так и от должности, которую занимает тот или иной служащий.

Например, стоимость путевок за бюджетный счет для заместителей губернатора и правительства региона ограничена 40 тысячами рублей. Комиссия вправе удовлетворить заявление или отказать заявителю. В первом случае протокол заседания будет передан в бухгалтерию в качестве основания для оплаты путевки за бюджетный счет.

Во втором случае комиссия обязана направить заявителю уведомление об отказе в оплате путевки с указанием причин, послуживших основанием для этого, в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола.

ИА «Орелград»