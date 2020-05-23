Облсуд провел спецсовещание о судьбе нарушителей карантина

Совещание с районными судами прошло в безопасном режиме.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, совещание прошло в режиме видеоконференции. Оно было посвящено теме рассмотрения административных дел, которые заводятся на нарушителей ограничений, введенных на период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Практика показывает, что наказывают их по двум статьям КоАП РФ — 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Более того, в последнее время был существенно расширен перечень должностных лиц, наделенных правом составлять административные протоколы. Однако поскольку с подобной ситуацией никто раньше не сталкивался, а запреты установлены на нескольких уровнях и разными ведомствами, даже у судов возникли вопросы квалификации административных правонарушений.

Все разъяснил Верховный суд РФ, информация которого и была доведена до районных судов Орловской области. Было отмечено, что по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ подлежат квалификации действия физлица, прибывшего в Россию и нарушившего требования по изоляции в домашних условиях. Они были установлены постановлением Главного государственного санврача РФ от 18 марта 2020 года. Напомним, этот документ обязывает граждан в течение 14 календарных дней с момента прибытия в РФ находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты даже с членами семьи.

В других случаях квалифицировать действия физических и юридических лиц, а также ИП следует по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Например, если гражданин прибыл в Орловскую область из другого региона страны и не самоизолировался на положенные 14 суток, то он нарушил требования указа орловского губернатора.

По той же статье следует квалифицировать действия ИП, нарушивших запрет на работу, например, предприятий общественного питания и салонов красоты, проводящих развлекательные мероприятия и другое. Эти ограничения также были установлены губернатором.

«Составление протоколов об административных правонарушениях в отношении указанных субъектов за нарушение приведенных правил по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ является неправильным, — говорится в сообщении облсуда. — И соответствующая позиция доведена до сведения административных органов, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях по данной норме».

ИА «Орелград»