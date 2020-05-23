В Орле разрешили провести фестиваль на улицах

Мэрия огласила условия проведения фольклорного фестиваля.

Глава администрации Орла Александр Муромский издал постановление о проведении в городе международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика — 2020». Он будет посвящен 77-летию освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и пройдет в рамках Года Памяти и Славы.

Согласно документу мэрии, фестиваль будет проведен в период с 1 июня по 5 августа 2020 года. Его организаторами выступят городское управление культуры и ансамбль танца «Славица». Целью является формирование патриотического сознания молодежи, а задачами — сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, выявление ярких и самобытных коллективов, обмен опытом и другое.

«Для участия в фестивале приглашаются ансамбли танца, ансамбли песни и пляски, вокальные коллективы (хоры, ансамбли), фольклорные ансамбли (инструментальные, вокальные, танцевальные), клубы исторической реконструкции разных жанров и стилей, — говорится в положении. — Количество участников не должно превышать 25 человек в коллективе, в том числе аккомпанирующая группа (оркестровая, вокальная). Возраст участников — от 16 лет. Выступления коллективов будут проходить на открытых и закрытых площадках города Орла с 4 по 5 августа 2020 года».

Согласно условиям, коллективу необходимо иметь флаг своей страны, своего города и программу выступления не менее 30 минут. Фестиваль собираются провести в четыре этапа. Первый продлится с 1 июня по 20 июля и будет посвящен приему заявок, отбору и приглашению участников.

Второй этап пройдет с 20 июля по 3 августа и будет полностью посвящен организационной работы. Третий этап (4 августа) – мастер-классы, репетиции коллективов по отдельному графику, открытие фестиваля, показательные выступления и просмотр фестивальных программ. Гала-концерт и церемония награждения пройдут на четвертом этапе в заключительный день.

Напомним, в марте 2020 года в Орловской области указом губернатора был введен режим повышенной готовности из-за надвигающейся на регион пандемии новой коронавирусной инфекции. Тогда же был введен запрет на проведение массовых мероприятий, включая культурные и развлекательные. В начале апреля в регионе были введены ограничения по перемещению граждан, началась самоизоляция. В мае в области ввели масочный режим. На сегодняшний день эти ограничения не сняты.

ИА «Орелград»