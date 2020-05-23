В Орловской области число ВИЧ-инфицированных выросло в 11 раз

20 лет назад в регионе насчитывалось всего 198 таких больных.

Специалисты Орелстата проследили динамику развития в Орловской области синдрома приобретенного иммунодефицита — СПИДа. Это заболевание, глубоко поражающее иммунную систему человека, впервые было выявлено 39 лет назад. Несмотря на прошедший срок, до сих пор лекарства для его лечения не создано.

«ВИЧ-инфекция остается одной из основных проблем современного здравоохранения, — говорится в релизе Орелстата. — По данным ВОЗ, на конец 2018 года в мире насчитывалось примерно 37,9 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией».

Орловская область включена в список относительно благополучных в этом отношении регионов. Однако и здесь количество ВИЧ-инфицированных растет. В Орелстате подсчитали, что в 2000 году в регионе было зарегистрировано всего 198 таких больных. К 2019 году общее количество живущих с ВИЧ-инфекцией орловцев выросло в 11,5 раза.

«В 2019 году на учете состояло 2277 ВИЧ-инфицированных (309,2 на 100 тысяч человек населения), в том числе 1360 мужчин и 917 женщин, среди которых 17 детей в возрасте до 15 лет, — сообщает Орелстат. — Из числа пораженных этой болезнью 39,1 процента проживают в сельской местности, 60,9 процента – горожане».

В прошлом году в Орловской области ВИЧ-инфекция была выявлена впервые у 270 человек, в том числе у троих детей в возрасте до 7 лет. За год в регионе было зарегистрировано 64 беременных женщины с ВИЧ-инфекцией, из них закончили беременность родами лишь 43 женщины. Статистики отмечают, что среди рожденных ими детей у двоих была подтверждена ВИЧ-инфекция.

ИА «Орелград»