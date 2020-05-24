Карантин сняли под Орлом

Введенные из-за бешенства ограничения отменены.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отменил ограничительные мероприятия, введенные в Ливенском районе из-за выявления очага бешенства животных. Карантин был установлен еще в феврале этого года на основании представления начальника Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Эпизоотическим очагом заболевания тогда была признана территория личного подсобного хозяйства гражданина, проживающего в поселке Сахзаводской Крутовского сельского поселения. Сам поселок был признан неблагополучным пунктом по бешенству животных.

За прошедшее время ветеринарные специалисты провели все необходимые мероприятия, в том числе вакцинацию местных животных. Поскольку заболевание больше себя не проявляло, карантин было решено снять. Впрочем, поселок все равно останется под бдительным присмотром сотрудников ветслужбы.

ИА «Орелград»