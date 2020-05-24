Клычков изменил указ об ограничениях из-за коронавируса

Губернатор внес поправки и дополнения в «коронавирусную» документацию.

Андрей Клычков в очередной раз отредактировал собственный указ от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В основном поправки носят уточняющий характер. Например, ранее в Орловской области был введен масочный режим. Гражданам было предписано носить в общественных местах средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть маски и респираторы. Перевозчикам и торговцам было предписано не обслуживать тех, кто это требование не выполняет.

Подобные требования введены и в других регионах, но там от граждан также потребовали носить перчатки. В орловской нормативной базе теперь тоже появился такой пункт. Указ дополнен предложением: «Гражданам рекомендуется использовать перчатки в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях».

Следующая губернаторская поправка представляет собой рекомендацию гражданам «при передвижении по территории Орловской области использовать личные транспортные средства». Вероятно, это означает, что следует как можно реже пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, уточнена обязанность граждан соблюдать социальную дистанцию. Если раньше в документации говорилось об 1 метре, то теперь орловцам следует держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра. Также появилось послабление в пункте, разрешающем прогулки на свежем воздухе. Если раньше это можно было делать только индивидуально, то теперь прогулки на улице разрешены в количестве «не более двух человек вместе, при условии соблюдения социальной дистанции». То есть гуляйте вместе, но держитесь друг от друга в полутора метрах.

ИА «Орелград»