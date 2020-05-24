Новую угрозу здоровью населения обнаружили под Орлом

Молочно-племенную ферму на фоне коронавируса обвинили в антисанитарии.

Несоблюдение технических регламентов на молочно-племенной ферме привело к штрафу. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. История началась еще в декабре 2019 года, когда сотрудники этого ведомства посетили с внеплановой выездной проверкой сельхозпредприятие на территории Ливенского района. Они выявили нарушения требования технических регламентов «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

«Так, инспекторы зафиксировали отсутствие при въезде на территорию молочно-племенной фермы действующего дезинфекционного барьера для обработки колес автотранспорта и санпропускника, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Не оказалось дезинфекционных ковриков в животноводческом помещении и молочном блоке. Стены, полы молочно-моечного помещения имеют выбоины, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции».

Кроме того, с молочного оборудования были отобраны смывы, которые прошли экспертизу в Орле. Вернее, не прошли, поскольку в этих образцах была выявлена энтеропатогенная кишечная палочка. Инспекторы пришли к выводу, что производитель не может гарантировать безопасность сырого молока, которое он отправляет на продажу и переработку.

«Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу причинения вреда здоровью населения, — считают в ТУ Россельхознадзора. — По факту проверки был составлен протокол об административном правонарушении».

Только в конце апреля арбитражный суд Орловской области приступил к рассмотрению этого дела. В результате владелец фермы получил штраф в размере 100 тысяч рублей и предписания об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»