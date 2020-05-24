Орловский сенатор призвал ограничить продажу алкоголя

Владимир Круглый поддержал идею повышения «алкогольного» возраста.

Региональное отделение партии «Единая Россия» обнародовало мнение члена своего политсовета, сенатора от Орловской области, заслуженного врача РФ Владимира Круглого. Он высказался на тему повышения возраста, с которого разрешено продавать алкоголь, с нынешних 18 лет до 21 года.

Уже пять лет эту идею пытаются протолкнуть чиновники разного уровня. Осенью прошлого года тема вновь стала горячей, а проект закона даже поступил в Госдуму. Но потом все затихло. Сейчас, на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, о ней снова заговорили.

Владимир Круглый отметил, что повышение возраста продажи алкоголя не станет панацеей. Однако, по его мнению, такой запрет необходим, поскольку «сильнее всего алкоголь вредит людям, не достигшим 21 года».

«Мы планомерно работаем над вопросом повышения возраста продажи алкоголя с 2015 года, — рассказал орловский сенатор. — Наш комитет последовательно выступает за увеличение возраста продажи алкоголя. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это проблему полностью не решит. Риски есть, но эта мера необходима».

Доктор Круглый выразил уверенность в том, что прийти к такой запретительной мере России не помешает даже активное противодействие алкогольного лобби. При этом он заявил, что сегодня в стране большой процент молодых людей ежедневно употребляют алкоголь в том или ином виде.

«Он также подчеркнул, что одними запретительными мерами ситуацию не решить, — говорят в реготделении «Единой России». — По его словам, в первую очередь необходимо сформировать нетерпимость в обществе к молодым людям, которые пьют спиртное. А уже возрастные ограничения должны работать на этом фоне».

От себя добавим, что законопроект об условиях повышения возраста продажи алкоголя уже несколько лет висит на сайте Госдумы в открытом доступе. К нему приложена не только пояснительная записка, но и экспертные заключения, которые дали различные федеральные министерства. У них, кстати, по этому поводу единого мнения нет.

Во-первых, разработчики законопроекта так и не смогли представить результаты медицинских исследований, доказывающих, что употреблять алкоголь в 18 лет опаснее, чем в 21 год. Во-вторых, они не смогли четко обосновать, почему в 18 лет воевать можно, а пить нельзя. А как же знаменитые фронтовые 100 грамм? Впрочем, это поймут только те, кто участвовал в боевых действиях.

Есть и третий аспект, который больше всего тревожит противников этой идеи. Дело в том, что законопроектом предлагается увеличить возраст продажи не для всех видов алкоголя, а только для спиртного крепостью более 16,5 градуса. Кстати, многие видят за эти лоббирование производителей пива и других слабоалкогольных напитков, которые за счет такого запрета хотят потеснить с рынка конкурентов, производящих наливки, водку и коньяк и другой крепкий алкоголь. Логику, действительно, найти трудно.

Получается, что алкоголь крепостью 17 градусов в 18 лет вреден для здоровья, а крепостью 16,5 градуса – нет. Выход очевиден: хотите запретить, так запрещайте все! Однако этот вариант авторами законопроекта пока не предложен.

ИА «Орелград»