В Орле разъяснили условия поддержки арендодателей

Срок уплаты авансовых платежей для них перенесен на 5 декабря.

Управление ФНС России по Орловской области выступило с разъяснениями, касающимися одной из новых временных мер поддержки бизнеса. В ведомстве напоминают, что 22 апреля правительство Орловской области издало постановление. Согласно ему, срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за II квартал 2020 года перенесен на 5 декабря.

«Эта отсрочка предусмотрена для арендодателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в ЕГРЮЛ, основным видом деятельности которых являются розничная торговля и операции с недвижимым имуществом, а также предоставивших отсрочку по уплате арендных платежей арендаторам, занятым в наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции отраслях российской экономики», — пояснили в УФНС.

Ведомство разъяснило основные условия получения этой отсрочки. В частности, необходимо, чтобы договор аренды был заключен до 19 марта 2020 года, а дополнительное соглашение к нему об отсрочке уплаты аренды было заключено после 19 марта. Кроме того, у арендодателя на руках должно быть свидетельство о государственной регистрации права собственности на здания и помещения, которые он сдает в аренду.

«Действие постановления не распространяется на налогоплательщиков, в отношении которых правительством Российской Федерации принято решение о продлении сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций», — подчеркнули в УФНС.

Для переноса срока уплаты авансовых платежей в соответствии постановлением Правительства Орловской области необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту учета не позднее 31 декабря 2020 года.

ИА «Орелград»