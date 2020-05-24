В Орле решили не отказываться от массовых мероприятий

Областные власти профинансируют развитие массового спорта.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило подпрограмму «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта». Ее реализация началась еще в 2017 году. В этом году все планы смешала пандемия новой коронавирусной инфекции. Напомним, по указу губернатора Андрей Клычкова в регионе временно приостановлено проведение массовых мероприятий, включая спортивные состязания.

Лишь на днях областные власти вновь разрешили гражданам заниматься на улице физическими упражнениями, да и то поодиночке. Однако от глобальных планов по дальнейшему развитию массового спорта в регионе не отказались. Действие подпрограммы рассчитано до 2024 года.

Ее авторы считают, что благодаря бюджетным финансовым вливаниям, в основном, в строительство спортивных объектов, в 2024 году в Орловской области систематически заниматься физической культурой и спортом будет 55 процентов населения, в том числе 26,5 процентов всех инвалидов.

Более того, согласно планам чиновников, 60 процентов орловцев, сдавших тесты ГТО, должны будут успешно выполнить нормативы этих испытаний. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями планируется довести до отметки 62,7 процента. Кстати, условиями программы предусмотрено, что систематически заниматься спортом должны дети в возрасте от трех лет и пожилые люди в возрасте до 79 лет.

Добавим, что общий объем финансирования этой подпрограммы составляет 1,162 миллиарда рублей, из которых 275,5 миллиона планируется выделить уже в этом году.

ИА «Орелград»