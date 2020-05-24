В Орле задумались об отмене законов СССР

В Орле проведут экспертизу советских нормативных актов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «План реализации в Орловской области мероприятий по проведению инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов не действующими на территории Российской Федерации в 2020 году». Контроль за исполнением распоряжения он оставил лично за собой.

Речь идет об экспертизе нормативно-правовой базы, которой до конца года будут обязаны заниматься органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области. То есть сотрудники профильных департаментов при выявлении какого-либо документа, принятого еще в Советском Союзе и не отвечающего современным требованиям, должны включить его в особый перечень.

Список таких документов будет формироваться в течение всего года. В декабре он будет отправлен в Министерство юстиции РФ, которое, в свою очередь, представит доклад президенту страны. Кстати, подобной работой занимаются все регионы. Ее основная цель – устранение морально устаревших документов, которые формально продолжают действовать и нередко вступают в противоречие с документами, принятыми в России. Их попросту признают недействующими.

Какая-то часть этих актов может быть отменена и на региональном уровне. Поэтому помимо федеральной задачи имеется и задача сугубо региональная — приведение нормативных правовых актов Орловской области в соответствие с федеральным законодательством в связи с инкорпорацией правовых актов СССР и РСФСР.

ИА «Орелград»