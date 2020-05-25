Клычков предложил заморозить зарплаты чиновников

25.5.2020 | 11:46 Новости, Политика

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В закон о гражданской службе могут внести изменения.

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение поступил проект внесения изменений в закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы». Инициатива исходит от губернатора.

Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2021 года действие части 3 статьи 12 этого закона в части ежегодной индексации размеров месячного оклада государственных гражданских служащих. Такая индексация положена в соответствии с присвоенным классным чином и с учетом уровня инфляции.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, с 1 января 2020 года размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Орловской области уже были увеличены на 10 процентов. Поэтому и предлагается приостановить действие указанной нормы до 1 января 2021 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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