Мэрию Орла обвинили в невыплате 870 миллионов рублей

Чиновники не платят поставщикам по госконтрактам.

В Орле возбудили уголовное дело о почти миллиардном долге перед предпринимателями. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре. Выяснилось, что структуры мэрии заключали контракты, не обеспеченные бюджетным финансированием. Дело возбудили после проверки прокуратуры Советского района Орла.

Как рассказали в прокуратуре, с января 2019 года с ведома чиновников финансово-экономического управления горадминистрации городские управления и учреждения заключали с поставщиками контракты, денег на оплату которых в бюджет не закладывали.

— В результате добросовестно исполненные предпринимателями контракты в полном объеме оплачены не были. Размер причиненного хозяйствующим субъектам ущерба составил 870 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее на неоплату выполненных контрактов жаловались поставщики питания в орловские школы. Долг перед ними к концу прошлого года составлял почти 200 млн рублей. Как уже писал «Орелград», чиновники решили гасить его частично.

ИА «Орелград»