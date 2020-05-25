Мишустин попросил орловцев не ездить за границу

Из-за угрозы повторного завоза коронавируса россиян призывают провести отпуска на Родине.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам воздержаться от зарубежных поездок этим летом. На совещании федерального оперштаба по коронавирусу Мишустин напомнил, что ВОЗ не давала рекомендаций по снятию карантинных мер на курортах, пишет «Интерфакс».

— Я прошу наших граждан не торопиться. В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, — цитирует чиновника СМИ.

По словам Мишустина, «для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом». Но премьер призвал воздержаться от желания скорее воспользоваться предоставленной возможностью. В том числе – из-за возможных проблем с возвращением в Россию в случае ухудшения обстановки по коронавирусу.

«Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — подытожил Мишустин. Напомнив, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются профилактории, а на следующем этапе можно будет говорить о старте курортного сезона в стране.

По состоянию на утро 25 мая в России количество случаев заражения коронавирусом достигло 353 427 (+8946 за сутки). Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 1867 (+59 за сутки).

ИА «Орелград»