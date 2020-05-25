Нормализацией жизни в Орловской области занялся спецштаб

Стало известно, какие задачи поставлены перед новым штабом.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков создал региональный штаб по реализации общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Ранее пресс-служба главы региона сообщила, что его возглавил Вадим Тарасов, замгубернатора по планированию, экономике и финансам.

Согласно постановлению Андрея Клычкова, региональный штаб является постоянно действующим совещательным органом, созданным для недопущения кризисных ситуаций и достижения поэтапного улучшения социально-экономического положения региона.

Перед ним поставлено четыре основных задачи. Первая — проведение комплексного анализа текущего состояния и перспектив развития основных отраслей и секторов экономики и социальной сферы Орловской области. Также члены штаба займутся выявлением наиболее актуальных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие Орловской области.

Еще одной их задачей станет подготовка для главы областного правительства «предложений о реализации мероприятий, направленных на улучшение показателей социально-экономического положения региона». Кроме того, штабу поручена координация взаимодействия органов государственной власти Орловской области и органов местного самоуправления «в целях предотвращения кризисных явлений в экономике».

Региональный штаб получил право привлекать для участия в своих заседаниях чиновников всех уровней, в том числе федеральных органов власти и глав городов и районов, а также представителей организаций всех форм собственности.

Заседания будут проводиться по мере необходимости, решения будут приниматься простым большинством голосов от числа присутствующих на открытом голосовании. При равенстве голосов мнение председательствующего на заседании регионального штаба является решающим. Добавим, что в состав штаба включено 48 человек.

ИА «Орелград»