Орловские налоговики впервые обсудили жалобы в онлайн формате

В Орле прошло первое дистанционное публичное обсуждение.

Как сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области, это ведомство впервые провело публичное обсуждение в онлайн режиме. Для этого был выбран формат вебинара, для участия в котором зарегистрировались 60 человек. Они обсудили результаты правоприменительной практики налоговых органов региона. В частности, разговор был посвящен теме досудебного урегулирования налоговых споров.

«В ходе мероприятия был рассмотрен порядок подачи жалоб налогоплательщиков на акты налоговых органов ненормативного характера, действия (бездействие) должностных лиц, а также практика урегулирования налоговых споров, — пояснили в УФНС. — Досудебное урегулирование имеет ряд преимуществ – это отсутствие уплаты госпошлины и судебных расходов, простота оформления жалобы, сжатые сроки рассмотрения жалоб и исполнения решений по ним».

Было отмечено, что на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции функционал сервиса «Узнать о жалобе» был расширен. Появилась возможность подписки на обновления, что позволяет более оперативно узнавать о ходе рассмотрения поданных обращений или жалоб.

В УФНС пояснили, что заявителю больше не придется самому отслеживать изменение статуса жалобы. Уведомления будут приходить на электронную почту, которую он укажет при подписке. А перейдя по ссылке на сам сервис, можно будет получить более подробную информацию.

«Такие уведомления будут направляться заявителю при продлении срока рассмотрения обращения и принятии (направлении) решения (ответа) по нему, — уточнили в УФНС. — Оповещение будет направлено и при перенаправлении жалобы в другой орган, в чью компетенцию входит ее рассмотрение».

ИА «Орелград»