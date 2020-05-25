Орловский полицейский пытался вынудить бизнесмена пахать землю

За «изобретательность» высокопоставленному полицейскому из Мценска грозит статья.

СКР по Орловской области возбудил уголовное дело на высокопоставленного полицейского из Мценска. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Полицейский, как выяснилось, хотел облагородить свой земельный участок, но выбрал для этого странный и незаконный путь.

Как рассказали в пресс-службе СК, в марте 2020 года один из руководителей МО МВД России «Мценский» распорядился устроить проверку деятельности местного ИП. Как считают следователи, создавая «искусственные препятствия» в работе бизнесмена, полицейский хотел заставить того бесплатно благоустроить свой земельный участок.

Расследование уголовного дела продолжается, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее, 20 мая в паблике ВКонтакте «Подслушано.Мценск» появился анонимный пост о том, что высокопоставленный мценский полицейский вынуждает местного предпринимателя поработать на себя. В чатности, сообщается, что ИП заключил контракт с администрацией Мценского района на отсыпку щебнем сельской дороги в деревне Карандаково. Когда работы начались, с предпринимателем якобы связался сотрудник МВД и потребовал отсыпать щебнем придомовую территорию у своего особняка. А еще – сделать несколько сотен метров дороги к его дому. Причем выполнить все это ИП предстояло за свой счет. Когда предприниматель отказался, сославшись на дороговизну материалов, у него начались проблемы с ОБЭП. По данным автора поста, после этого ИП обратился за помощью к силовикам.

ИА «Орелград»