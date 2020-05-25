Орловским медикам доплатят профсоюзы

Областной профсоюз работников здравоохранения РФ выступил с обращением.

Текст обращения появился на сайте Федерации профсоюзов Орловской области. Из него следует, что еще в декабре 2019 года в регионе была принята комплексная программа на 2020-2024 годы. Она предусматривает меры социальной поддержки для профсоюзного актива и членов профсоюза в виде выплат и материальной помощи за счет членских взносов.

Реализация этих мер поставлена в прямую зависимость от финансовых возможностей областной организации профсоюза, что вполне объяснимо. Поскольку в этом году ситуация резко изменилась из-за коронавируса, президиум областного профсоюза работников здравоохранения решил расширить перечень мер соцподдержки.

Сообщается, что воспользоваться ими смогут члены первичных организаций профсоюза. Разовые выплаты и материальная помощь будут производиться при наличии необходимых документов. Так, новой мерой стала единовременная выплата медработникам и водителям «скорой» в размере 3000 рублей. Она положена членам профсоюза в случае заражения коронавирусной инфекцией при исполнении ими трудовых обязанностей, повлекшего за собой временную нетрудоспособность.

Выплата такого же размера будет положена с 1 июня 2020 года для лечения в орловских санаториях «Дубрава» и «Лесной» и в пределах РФ. В 2000 рублей оценено разовое возмещение членам профсоюза «родительской доли» в стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря на каждого ребенка.

1000 рублей составит разовая выплата на каждого ребенка для приобретения школьных принадлежностей детям, которые пойдут в первый класс с 1 сентября 2020 года. Такая же разовая выплата предусмотрена для работников в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции. Важно, чтобы у них были оформлены листки нетрудоспособности на период нерабочих дней с 6 апреля по 29 мая 2020 года.

Кроме того, по 1000 рублей смогут получить члены профсоюза в связи с временным приостановлением работы санаторно-курортных организаций с 1 апреля до 1 июня 2020 года. Речь идет о работниках детского санатория «Орловчанка» и санатория «Дубрава».

«Сегодня это посильная поддержка наших членов профсоюза, которые работают в условиях повышенной опасности с полной отдачей, чтобы остановить распространение вируса», — говорится в тексте обращения.

ИА «Орелград»