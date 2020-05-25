Пострадавшим от коронавируса ГУПам выделят субсидии на зарплату

Власти Орловской области помогут госпредприятиям.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям, подведомственным региональному департаменту здравоохранения. Речь идет о ГУПах, деятельность которых была приостановлена из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Субсидии будут предоставляться за счет средств областного бюджета. Главным распорядителем станет депздрав. Деньги будут выделять на безвозмездной и безвозвратной основе «в целях финансового обеспечения затрат на выплату заработной платы работникам предприятий, а также страховых взносов и налогов».

ГУПам придется подавать заявки и заключать с департаментом соответствующие соглашения. В последних будут перечислены условия расходования этих средств. Если они будут нарушены, субсидию придется вернуть в бюджет.

Кроме того, ГУП должно соответствовать ряду требований. В частности, у предприятия не должно быть просроченной задолженности по возврату в областной бюджет инвестиций, предоставленных ранее другими правовыми актами. Также оно не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Размер субсидии будет рассчитываться по формуле, учитывающей размеры зарплат работников, их численности, а также периода времени, в течение которого деятельность предприятия была приостановлена из-за COVID-19.

ИА «Орелград»