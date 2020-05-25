В аварии «на встречке» под Орлом пострадал ребенок

25.5.2020 | 10:40 Новости, Происшествия

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От удара машина влетела в дорожное ограждение.

23 мая под Орлом иномарка вылетела «на встречку» и врезалась в ограждение, а потом  — в другой автомобиль. ДТП произошло на трассе М-2 Крым около 12.30.

Как пояснили в УГИБДД, 47-летний водитель «Рено Меган» ехал со стороны Москвы в направлении Орла. В районе 348 км пути он выехал на встречную полосу, врезался в дорожное ограждение, а следом – в «Лада Приору», которая двигалась во встречном направлении.

Отечественная легковушка от удара также врезалась в ограждение. В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры «Лады» — 33-летняя женщина и 6-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали.

ИА «Орелград»

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