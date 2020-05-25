В Орле соцработникам придется считать дни ради «коронавирусных» выплат

История с неполными выплатами медикам рискует повториться с соцработниками.

Губернатор Андрей Клычков ввел условия стимулирующих выплат, положенных работникам организаций социального обслуживания за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Напомним, такое поощрение велело выплачивать правительство страны. В целом, региональные правила выплат аналогичны тем, которые скандально были применены для медиков.

Напомним, ранее президент Владимир Путин резко раскритиковал регионы за то, что они поняли постановление правительства РФ по-своему и начали платить медикам, исходя из дней, часов и кое-где даже минут, проведенных теми в реальной борьбе с коронавирусом.

Президент подчеркнул в своем выступлении, что он говорил о конкретных твердых суммах выплат, которые не должны делиться в зависимости от времени. Это ведь как на фронте – можно всю войну пройти не передовой без единой царапины, а можно получить тяжелую рану или погибнуть в первую же минуту.

Орловская область, как сообщила ранее прокуратура региона, не выбилась из этого ряда и попалась на грубых нарушениях при организации стимулирующих выплат медикам. Остается надеяться на то, что этот опыт будет учтен при организации аналогичных выплат работникам соцучреждений. Однако, судя по губернаторскому постановлению №312 от 20 мая 2020 года, мы и здесь вправе ожидать скандалов и вмешательства правоохранительных органов.

Дело в том, что условия этих выплат во многом копируют условия, ранее принятые для медиков. Так, пункт 2 постановления гласит, что выплаты осуществляются при соблюдении ряда обязательных условий. В частности, она положена работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку за рабочую смену длительностью не менее 14 календарных дней.

Вопрос в том, сколько областные чиновники будут платить тем соцработникам, кто отдаст борьбе с коронавирусом, скажем, 13 дней? В постановлении губернатора Клычкова сказано, цитируем: «в случае прерывания работником стационарной организации социального обслуживания, стационарного отделения социального обслуживания населения рабочей смены по собственному желанию или иным причинам… выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работнику осуществляется за фактически отработанные дни».

То же самое предусмотрено для случаев, если длительность рабочей смены превысила 14 календарных дней. Из постановления следует, что за оные «14 календарных дней выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку производится в полном объеме, а за последующие дни в рабочей смене (свыше 14 дней) – за фактически отработанные дни».

Получается, что в Орловской области, несмотря на поручения президента Владимира Путина, вновь собираются платить не твердые фиксированные суммы, а суммы, рассчитанные исходя из отработанного времени. Вряд ли это понравится президенту Владимиру Путину. Надеемся, что правовую оценку принятому документу своевременно, а не постфактум даст прокуратура Орловской области.

Добавим, что речь идет о довольно крупных суммах. Например, врачам в случае невыявления в стационарной организации социального обслуживания или стационарном отделении с новой коронавирусной инфекции положена выплата в размере 40 тысяч рублей, а в случае выявления коронавируса – 60 тысяч.

Среднему медперсоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским сестрам по массажу, медицинским сестрам процедурной и другим выплаты положены в размере 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Такие же выплаты должны получить соцработники, специалисты по социальной работе и по работе с семьей, по реабилитационной работе в социальной сфере, психологи, воспитатели, инструкторы, логопеды и другие.

Младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам и сиделкам должны выплатить по 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а техническому персоналу – по 10 и 15 тысяч. Напомним, ранее пресс-служба губернатора официально сообщила, что Орловская область из федерального бюджета на стимулирующие выплаты социальным работникам получит свыше 32,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»