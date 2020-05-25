В Орловской области на фоне пандемии увеличили забой скота и птицы

Орловские аграрии резко нарастили производство мяса.

В Орловской области с начала этого года объемы производства мяса в живом весе выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем видам скота. Об этом сообщает Орелстат. В частности, производство мяса крупного рогатого скота выросло на 5 процентов, свиней и птицы – в 1,4 раза, мяса овец – в 1,8 раза. В структуре производства скота и птицы на убой преобладают свинина и говядина. На их долю приходится 52 и 34 процента соответственно от всего произведенного в регионе мяса.

Возможно, причина кроется в повышении спроса, связанном с пандемией новой коронавирусной инфекции. Большинство граждан было отправлено в режим самоизоляции. Статистика в целом по стране показывает, что в связи с этим с марта стал расти спрос на продукты питания. Производители откликнулись повышением предложения.

В целом по состоянию на 1 мая 2020 года в Орловской области стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 126 тысяч голов, что на 11 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. При этом поголовье свиней в регионе выросло на 51 процент и достигло 553 тысяч животных. Овец в Орловской области насчитывается 3,5 тысячи (81 процент к уровню 2019 года), птицы – 1,363 миллиона голов (93 процента).

«За четыре месяца текущего года сельхозорганизациями произведено 65 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе (125 процентов к январю-апрелю 2019 года), 36,4 тысячи тонн молока (99,7 процента) и 3,1 миллиона штук яиц (59 процентов)», — уточняет Орелстат.

ИА «Орелград»