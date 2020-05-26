Бегавшего 11 лет от следствия грабителя осудили под Орлом

26.5.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Мужчина получил срок, который уже мог бы отсидеть.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, это уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ еще в 2007 году. Установлено, что в январе того года трое мужчин после совместного распития спиртного пришли в чужой дом, выломали дверь и ворвались внутрь, «совершив разбойное нападение с целью хищения денежных средств».

Одним из них и был мужчина, который только сейчас предстал перед судом. Он 11 лет скрывался от следствия и находился в розыске, причем полностью изменил свою фамилию, имя, отчество и дату рождения.

«Кроме того, приходившие после разбойного нападения к потерпевшим и свидетелям лица цыганской национальности просили их изменить показания с целью помочь виновным уйти от уголовной ответственности за содеянное», — добавили в суде.

Свою вину мужчина не признал, но собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. Грабитель получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Его адвокат обжаловал вердикт в вышестоящей инстанции и просил оправдать его подзащитного. Однако областная судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения приговора. В районном суде уточнили, что «занимаемая подсудимым позиция непричастности к совершению преступления вызвана желанием избежать ответственности за фактически содеянное».

ИА «Орелград»

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