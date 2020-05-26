Орловскому бизнесу рассказали о мерах поддержки

Федеральный грант за апрель нужно успеть попросить до 1 июня

Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области напомнила, как малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может получить господдержку.

Заявку на получение федерального гранта за апрель нужно успеть подать до 1 июня. Заявления принимает Федеральная налоговая служба (ФНС). Чтобы претендовать на господдержку, нужно, чтобы основной вид экономической деятельности предприятия находился в перечне пострадавших отраслей. С помощью субсидии можно компенсировать часть зарплаты работников.

Сумма гранта будет рассчитываться, исходя из числа работников на 1 января 2020 года. Организации получат по 12 130 рублей (один МРОТ) на каждого сотрудника. ИП получат столько же плюс ещё 12 130 рублей.

На сайте налоговой службы также можно проверить, относится ли ваш бизнес к пострадавшим отраслям. Также для получения консультации можно позвонить в центр «Мой бизнес» по номеру телефона 44-30-20.

ИА «Орелград»