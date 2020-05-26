Под Орлом пьяный водитель протаранил столб

Мужчину отвезли в больницу.

25 мая около 21.00 на трассе Калуга-Белев произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 42-летний водитель «Шкоды Октавиа» ехал со стороны Орла в сторону Болхова. За руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.

В районе 204 км пути мужчина не справился с управлением и врезался в опору освещения.

В результате аварии водитель получил травмы, его отвезли в больницу скорой помощи им. Семашко в Орле. Но госпитализация ему не потребовалась, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»