Под Орлом пьяный водитель протаранил столб

26.5.2020 | 9:42 Новости, Происшествия

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Мужчину отвезли в больницу.

25 мая около 21.00 на трассе Калуга-Белев произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 42-летний водитель «Шкоды Октавиа» ехал со стороны Орла в сторону Болхова. За руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.

В районе 204 км пути мужчина не справился с управлением и врезался в опору освещения.

В результате аварии водитель получил травмы, его отвезли в больницу скорой помощи им. Семашко в Орле. Но госпитализация ему не потребовалась, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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