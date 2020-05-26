СК проверит реконструкцию памятника архитектуры во Мценске

Исторический дом облицовывают на новый лад – кирпичами.

Странный способ реконструкции исторического здания по Мценске стал предметом разбирательства силовиков. Памятник архитектуры XIX века – здание бывшего постоялого двора – подрядчик решил «облагородить» облицовочным кирпичом. СК начал доследственную проверку по публикациям в СМИ, а также обращению регионального ОНФ.

Как рассказали в орловском штабе ОНФ, их экспертов обеспокоила ситуация с попыткой изменения собственником здания внешнего облика памятника архитектуры.

-Дом, выполненный из красного кирпича, начали обкладывать облицовочным кирпичом, уничтожая отделку рустом, а также все декоративные элементы архитектуры классицизма, превращая таким образом в типовой современный объект, — пояснили в пресс-службе ОНФ.

Следствию предстоит оценить действия (бездействие) собственника здания и должностных лиц, в чью компетенцию входят контролирующие и надзорные функции в сфере сохранения объектов культурного наследия.

— Ход и результаты проверки руководителем следственного управления поставлены на особый контроль, — указали в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»