В Орле каннабис вырос прямо у стен многоквартирного дома

Житель областной столицы поплатился за незаконный «гербарий».

Советский районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Было установлено, что у молодого человека возник «умысел на незаконное приобретение и хранение каннабиса», то есть марихуаны. Возник же он буквально на улице. В июле 2019 года орловцев заметил куст дикорастущей конопли. Он вырос во дворе многоквартирного дома на улице Октябрьской, возле трубы теплотрассы.

Мужчина сорвал его и изготовил наркотик, который затем был обнаружен и изъят у него сотрудниками полиции. Всего у молодого человека было изъято 8,7 грамма каннабиса. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Орловца приговорили к выплате штрафа в размере 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»