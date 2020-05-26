В Орле стартовали праймериз

Предварительное голосование «Единой России» определит кандидатов в горсовет Орла.

Орловское отделение партии «Единая Россия» объявило о старте праймериз — процедуры предварительного голосования за кандидатов. Победители внутрипартийного голосования станут кандидатами в депутаты Орловского горсовета от ЕР. Итоги праймериз подведут 31 мая.

Известно, что на участие в предварительном голосовании в Орле заявились 111 человек.

— Это люди самых разных профессий – руководители промышленных предприятий, представители малого и среднего бизнеса, юристы, медики и учителя, директора школ и главврачи учреждений здравоохранения, журналисты. Кто-то уже является действующим депутатом, но многие впервые решили попробовать свои силы в политике, — рассказал спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.

Среди участников праймериз – и учредитель «Орелграда» журналист Владислав Числов. При этом членом ЕР Числов не является. О желании пройти в горсовет Орла он рассказал в соцсети.

— Считаю, что журналисту не надо быть партийным, — написал Числов. — Для меня Единая Россия это ресурс и способ пройти в горсовет. Я не в розовых очках и понимаю, что ЕР и ее члены часто и по делу заслуживают нелестные отзывы. Но также вижу, что хаять любые действия Единой России стало трендом и модой. С моей точки зрения не все так однозначно с постоянной критикой ЕР, звучащей из одних и тех же уст.

К слову, по итогам заявок на праймериз «Единой России» на выборы в горсовет Орла большинство действующих депутатов планируют остаться на своих местах. Из 28 орловских единороссов заявку подал 21. На праймериз, в частности, не зарегистрировались гендиректор ЗАО «Кант» Олег Карпиков, экс-руководитель МУП ТТП Александр Коровин, директор МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» Игорь Цуканов.

Напомним, ЕР – единственная партия в стране, которая проводит процедуру предварительного внутрипартийного голосование. В этом году из-за коронавируса праймериз пройдут в режиме онлайн. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В партии уверили, что система голосования надежно защищена «как от внутреннего, так и от внешнего вмешательства».

Регистрация желающих принять участие в праймериз продолжается, пока идет голосование. Для того чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт https://pg.er.ru/ и зарегистрироваться в качестве избирателя с помощью портала «Госуслуги», либо через цифровые платформы партии.

ИА «Орелград»