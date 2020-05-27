«Губернаторские» пайки для орловских школьников стали «пионерскими»

Упаковка продуктовых наборов сменилась, содержимое стало интереснее.

В Орле начали выдавать продуктовые наборы для школьников за май. Упаковка и само содержимое пайков отличаются от тех, что выдавали в апреле. Коробку с надписью «Губернатор – детям» сменили на простой пакет-майку. Вместо консервов – одна банка сгущенного молока брянского производителя под названием «Пионерская».

Орловцев это позабавило, так как губернатору от КПРФ Андрею Клычкову почти сразу по назначению в Орел придумали прозвище «пионер».

Политолог Дмитрий Фетисов в «Пионерской» сгущенке увидел желание подчиненных губернатора посмеяться над ним.

— Зная Орловщину, не удивлюсь, что это не просто совпадение, а троллинг губернатора Андрея «Пионера» Клычкова от подчиненных, — написал Фетисов на свой странице в Фейсбуке.

Напомним, сухие пайки в Орловской области получают те, кого в школе кормили бесплатно. То есть ученики начальных классов и дети из льготных категорий. Состав продуктов в пакете отличается от апрельского пайка прежде всего из-за большого количества выходных в мае. Паек стал дешевле, т.к в среднем стоимость питания для школьников в Орловской области составляет около 40 рублей в день. Ранее орловские родители в Сети просили убрать из пайка консервы по причине их очень низкого качества. В департаменте образования, видимо, просьбу услышали.

Как уже писал «Орелград», скандалы сопровождают «губернаторские» пайки с самого начала. В них нашли просроченное сливочное масло, а потом и сгущенку с плесенью.

ИА «Орелград»