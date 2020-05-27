Названы орловские школы, которые лучше всех готовят к ЕГЭ

Почти все они – в областном центре.

Рейтинговое агентство RAEX представило топ-10 школ Орловской области, лучших по подготовке выпускников к ЕГЭ. 9 из 10 – лицеи и гимназии Орла, и лишь одна школа — из Ливен.

В пятерку лидеров вошли орловские лицеи №40 и №1, школа №27, гимназия №19 и лицей №22.

Далее по списку – школа «Леонардо», гимназия №34, лицей №32, школа №23. Замыкает десятку лучших школ, по мнению составителей рейтинга, лицей им. С.Н. Булгакова в Ливнах.

В рейтинг попали учебные заведения, которые готовят наибольшее количество будущих студентов университетов из топ-50 России.

В топ-100 лучших школ России ни одна орловская школа не попала. Лидерами российского рейтинга стали Специализированный учебно-научный центр имени А. Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ), московский лицей «Вторая школа» и Челябинский физико-математический лицей № 31.

Рейтинги RAEX базируются на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2018 и 2019 годы. Для расчета была обработана информация о поступлении порядка 190 тыс. выпускников более чем 18 тыс. российских школ.

ИА «Орелград»