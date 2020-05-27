Обработанные антисептиком орловские выпускники задумались о смирении

В Орле все-таки прошла процедура написания итогового сочинения.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, орловские выпускники приняли участие в написании итогового сочинения. Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции даты переносились. Рособрнадзор предоставил регионам самим решать, в какой из дополнительных сроков провести испытания.

Речь идет об итоговом сочинении, которое орловские одиннадцатиклассники писали сначала 4 декабря 2019 года, а затем — 5 февраля 2020 года. Теперь право его написать получили те, кто пропустил предыдущие испытания и кто получил ранее «незачет».

«В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в местах проведения итогового сочинения были соблюдены все необходимые требования: на входе в образовательные организации была проведена термометрия, использовались дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, была обеспечена социальная дистанция между обучающимися не менее 1,5 метров, а присутствующий на экзамене персонал был обеспечен средствами индивидуальной защиты», — заявила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова,

Результаты станут известны в ближайшие дни. В Центре уточнили, что орловские одиннадцатиклассники размышляли на такие темы, как «Что значит смиряться?», «Бывают ли в жизни безвыходные ситуации?» и «Почему люди иногда отвечают на добро злом?».

Кроме того, им было предложено еще две темы: «Разделяете ли вы убеждение автора романа «Война и мир» в том, что для счастья человеку необходимы любовь и взаимопонимание близких?» и «Каков, по-вашему, идеал матери?».

«Чтобы работа была зачтена, участникам необходимо продемонстрировать умение рассуждать, анализировать, аргументировать позицию, подкрепляя ее примерами, — пояснили в Региональном центре оценки качества образования. — Итог также зависит от грамотности и уровня речевой культуры».

ИА «Орелград»