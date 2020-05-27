Орловская область побила рекорд по приросту больных коронавирусом

За сутки диагноз подтвердился у 81 человека

Число больных коронавирусом в Орловской области достигло 2023, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки заболевание диагностировали у 81 человека — рекорд за все время пандемии.

За тот же период выздоровели 46 человек, число победивших COVID-19 орловцев достигло 999. Количество летальных случаев не изменилось — 16.

В целом по России за сутки зафиксировано 8338 новых случаев коронавируса. Общее число достигло 370 680 (+2,3%). С начала пандемии выздоровели 142 208 человек, умерли 3968.

ИА «Орелград»