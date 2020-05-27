Орловская область побила рекорд по приросту больных коронавирусом

27.5.2020 | 10:26 Важное, Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

 За сутки диагноз подтвердился у 81 человека

Число больных коронавирусом в Орловской области достигло 2023, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки заболевание диагностировали у 81 человека — рекорд за все время пандемии.

За тот же период выздоровели 46 человек, число победивших COVID-19 орловцев достигло 999. Количество летальных случаев не изменилось — 16.

В целом по России за сутки зафиксировано 8338 новых случаев коронавируса. Общее число достигло 370 680 (+2,3%). С начала пандемии выздоровели 142 208 человек, умерли 3968.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования