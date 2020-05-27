Орловская соцзащита снова будет принимать население

27.5.2020 | 9:43 Новости, Общество

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Но только по предварительной записи.

С 1 июня филиалы областного центра соцзащиты населения возобновят прием граждан по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Такое решение принял местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Как уже писал «Орелград», ранее в Орловской области возобновили работу ЗАГСы, правда, пока там выдают только дубликаты документов. Открыты ярмарки, но только для торговли продуктами и товарами для сада и огорода. С 12 мая разрешено гулять на улице и заниматься спортом с соблюдением социальной дистанции. Открыты для одиночных прогулок парки и скверы.

ИА «Орелград»

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