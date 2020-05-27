Орловские предприниматели получили 30 млн рублей «нулевых» кредитов

В целом 162 компании попросили господдержку

В орловском отделении Центробанка раскрыли статистику кредитования бизнесменов беспроцентными займами на выплату зарплат. В СМИ их также называют «нулевыми» кредитами.

По данным на 21 мая в банки поступило 162 обращения на сумму более 200 млн рублей. Из них 35 обращений на 35,7 млн рублей поступило в последнюю неделю. При этом индивидуальные предприниматели подали 76 заявления на 87 млн рублей.

Банки одобрили заявки на 110 млн рублей, из которых 29,4 млн рублей уже выдано.

Напомним, право на «нулевые» кредиты имеют предприниматели из наиболее пострадавших отраслей. Они могут попросить заём на срок не более полугода. Максимальный размер кредита ограничен и зависит от численности сотрудников.

ИА «Орелград»