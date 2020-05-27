Под Орлом проверили работу пропускных пунктов

Руководству облсовета понравилось, как работают медики и полицейские

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин посетили пункт пропуска на границе Орловской и Курской областей, сообщила пресс-служба заксобрания.

На этом пункте проверяют водителей, которые едут в Орловскую область. Медики и полицейские круглосуточно следят за транспортным потоком и состоянием здоровья людей. Музалевский и Вдовин «высоко оценили» работу специалистов, говорится в сообщении.

«От специалистов, задействованных в работе пункта, зависит то, насколько барьер по недопущению распространения страшной инфекции будет надёжным. Благодаря подобным пропускным пунктам не только снижается риск проникновения инфекции на территорию области, но и нагрузка на орловских медиков», — приводит пресс-служба слова Музалевского.

По данным на утро 27 мая в Орловской области число больных коронавирусом достигло 2023. За последние сутки прирост составил 81 — рекорд с начала пандемии. Выздоровели 999 человек, 16 скончались.

ИА «Орелград»