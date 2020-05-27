Пушкинская библиотека в Орле съедет из «рядов»

Она получила грант по нацпроекту.

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина в Орле переедет из Торговых рядов в новое помещение на улице Комсомольской, 65. Средства на новоселье – 10 млн рублей — библиотека получила по нацпроекту «Культура», рассказали в администрации Орла.

— Федеральный грант позволит оборудовать модельную библиотеку, соответствующую современным стандартам, — пояснили в мэрии.

«Пушкинка» располагалась в Торговых рядах с 1963 года. К 1 октября 2020 года библиотека планирует торжественное открытие в новом помещении Комсомольской — за легендарным недостроем на остановке «Чайка».

— Завершить ремонт нового помещения планируется до 25 июня 2020 года. Для маломобильных групп населения будут обустроены пандусы и навигация для слабовидящих, специализированный санузел, — рассказала директор централизованной библиотечной системы Орла Ирина Гладкова.

После ремонта команда «Пушкинки» займется обустройством интерьера и комплектованием библиотечного фонда.

На выделенные в рамках нацпроекта «Культура» средства будет закуплено около 2,5 тыс. книг и периодических изданий, оформлен доступ в ряд электронных библиотечных систем. Выходить в онлайн-режим посетители Пушкинки смогут прямо из библиотеки. Еще одной новинкой станет станция автоматической книговыдачи, рассказали в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»