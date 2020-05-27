Сотням орловских безработных повезло

За месяц в регионе удалось трудоустроить небольшое количество граждан.

Комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области обнародовала очередной отчет о мониторинге за состоянием на рынке труда. Сообщается, что в апреле-мае этого года значительный рост количества безработных был зафиксирован в Ливенском, Мценском и Орловском районах.

Там были предприняты меры по трудоустройству. В результате за месяц работой было обеспечено порядка 300 безработных. Сообщается, что их приняли в свои ряды такие компании как «Ливгидромаш», «Тандер» «Металлургическая компания «Сталькрон», ГУП «Дорожная служба», МУП «ТТП», «Орелоблэнерго» и другие.

«Занятые вакансии имеют диапазон от малоквалифицированных видов деятельности до специалистов административно-управленческого звена, — пояснили по этому поводу в администрации региона. — С банком вакансий можно ознакомиться на интерактивном портале управления труда и занятости».

Кстати, на данный момент в этой базе данных содержатся сведения примерно о 5,2 тысячах свободных рабочих мест. Что касается уровня безработицы, то он по-прежнему растет, хотя темпы роста в последние дни замедлились.

По данным на 25 мая в Орловской области безработными официально было признано 9190 человек, причем 5922 человека получили такой статус за период ведения мониторинга, то есть с 9 апреля 2020 года. Всего за это время за получением такого статуса в дистанционном режиме с использованием портала «Работа в России» обратились 7565 жителей Орловской области.

ИА «Орелград»