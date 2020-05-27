Умер один из больных COVID-19 в доме ветеранов под Орлом

Мужчина был постояльцем учреждения.

Вчера, 26 мая стало известно о смерти одного из постояльцев Крупышенского дома ветеранов в Дмитровском районе. У него была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает ОГТРК.

По словам главврача Дмитровской ЦРБ Сергея Ковалева, тех заболевших, чье состояние у медиков вызывает опасение, госпитализировали в Орел. В Дмитровском районе оборудованных коек для больных коронавирусом нет.

— Все остальные находятся в привычной обстановке, им сделали первый тест. В ближайшее время сделают повторный, — рассказал Ковалев СМИ.

Напомним, как уже писал «Орелград», в мае стало известно об очаге заражения COVID-19 в БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Дмитровского района». В числе заболевших — четыре сотрудника и 22 постояльца заведения. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, инфекция распространилась из-за несоблюдения санитарных норм и правил. И это при том, что в регионе объявлен режим повышенной готовности.

В областной прокуратуре считают, что помимо уже возбужденного уголовного дела о несоблюдении санитарных норм, повлекшем массовое заражение, следует завести еще одно – о халатности ответственных лиц.

ИА «Орелград»