В Орле на фоне роста безработицы внезапно выросла зарплата

Официальный средний заработок в регионе приблизился к отметке 31 тысяча рублей.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области. Так, средняя номинальная зарплата, начисленная за март 2020 года, в регионе составила 30 838 рублей. За месяц она выросла на 5,7 процента, а по сравнению с мартом предыдущего года увеличилась на целых 9,2 процента.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2020 года увеличилась по сравнению с мартом 2019 года на 6,6 процента», — говорится в сообщении Орелстата.

Удивительно, но рост зарплат происходит на фоне роста регистрируемой безработицы, которая начала расти в марте, а в апреле-мае выросла в 3 раза. Возможно, на статистике сказалось то, что работы, прежде всего, теряют представители малооплачиваемых специальностей.

По видам экономической деятельности зарплаты распределились так: в финансовой и страховой деятельности за отчетный период времени она составила 49 702 рубля в месяц, в государственном управлении – 39 604, транспортировке и хранении – 34 284, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 31 436, обрабатывающих производствах – 31 014.

Занятые в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве орловцы зарабатывают в среднем 31 001 рубль в месяц, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг – 28 813, оптовой и розничной торговле – 27 801, строительстве – 27 728, образовании – 27 116, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 26 148 рублей в месяц.

ИА «Орелград»