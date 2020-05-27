В Орле обманутым работникам выплатили 4,5 миллиона рублей

Приставы отчитались об успешном исполнении зарплатных производств.

В Орловской области в первом квартале 2020 года в пользу работников принудительно было взыскано более 4,5 миллиона рублей заработной платы. Такие сведения представила пресс-служба регионального управления ФССП. Отмечается, что это направление деятельности является одним из приоритетных.

Количество таких исполнительных производств по сравнению с предыдущими годами сократилось. Тем не менее, оно все еще остается значительным. Так, согласно приведенной статистике, за отчетный период времени на принудительном исполнении у орловских судебных приставов находилось 722 производства о взыскании задолженности по зарплате.

«Основным фактором, обеспечивающим исполнение судебных решений по взысканию заработной платы, является принятие неотложных мер, — пояснила Наталия Булгакова, помощник руководителя УФССП России по Орловской области. — Это и установление местонахождения должника, его расчетных счетов и имущества, а впоследствии и арест имущества с последующей реализацией».

По ее словам, за первый квартал в регионе арест был наложен на имущество стоимостью свыше 4 миллионов рублей, которое принадлежит организациям, задолжавшим заработную плату своим работникам. Кроме того, к должникам применяют меры административного и уголовно-правового характера. Напомним, уголовная ответственность предусмотрена как за неисполнение решения суда, так и за невыплату заработной платы.

«Применение комплексного подхода приводит к последовательному сокращению остатка количества исполнительных производств о взыскании заработной платы, — подчеркнула Наталия Булгакова. — В результате системной работы остаток исполнительных производств данной категории, находящихся на принудительном исполнении, сокращается».

ИА «Орелград»