В Орле суд исследовал связь спиртного и COVID-19

Сразу несколько человек были освобождены от возможной ответственности.

В Орловской области суды продолжают рассматривать «коронавирусные» административные дела, которые различными должностными лицами заводятся за нарушение общественного порядка в условиях пандемии. Поскольку ранее ничего подобного не было, судебная практика складывается на глазах.

Например, стало обычным делом составление протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ в отношении граждан, попавшихся на распитии спиртных напитков в общественном месте. На днях сразу два таких материала рассмотрел суд Советского района города Орла. В обоих случаях орловцы попались на распитии пива на улице.

Полиция инкриминировала им нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Напомним, ранее такой режим был установлен решениями федеральных и областных властей. Однако суд с представленной трактовкой действий «нарушителей» не согласился.

Из материалов дел следует, что орловцам вменялось распитие алкогольной продукции в общественных местах со ссылкой на нарушение подпункта «а» пункта 3 «Правил поведения», утвержденных постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года.

Этот пункт гласит, что при введении режима повышенной готовности или ЧС граждане обязаны соблюдать общественный порядок, требования законодательства РФ о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В то же время, решил суд, данный подпункт не закрепляет запрет на распитие гражданами алкогольной продукции в общественном месте. Однако такой запрет установлен пунктом 7 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Последний действует независимо от введения режима повышенной готовности.

Административная ответственность за несоблюдение этого запрета предусмотрена другой статьей — 20.20 КоАП РФ. При таких обстоятельствах судья не усмотрел в описанных в протоколах действиях орловцев признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. В связи с этим производства по «коронавирусной» статье были прекращены.

ИА «Орелград»