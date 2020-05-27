В орловском Доме ребенка зафиксировали вспышку коронавируса

27.5.2020 | 8:33 Новости, Общество

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Региональный СК объявил о проверке.

В Доме ребенка в Орле 9 детей заразились коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области. Ведомство объявило о начале доследственной проверки по этому факту.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в региональном СК.

Следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение надлежащей санитарной обстановки в детском учреждении.

Вчера, 26 мая губернатор Андрей Клычков рассказал, что всего с начала пандемии коронавируса в Орловской области  COVID-19 заразились 166 детей от 0 до 17 лет. Все они переносили болезнь в средней и легкой форме. Тяжелых случаев и подключения детей к аппаратам ИВЛ не было.

По состоянию на 26 мая  под наблюдением врачей — 69 детей, из них 15 в стационаре, 54 лечатся амбулаторно.

ИА «Орелград»

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