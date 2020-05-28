Клычков на 49 лет отдал афганцам угодья

28.5.2020 | 11:16 Новости, Общество

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Губернатор удовлетворил обращение общественной организации

Глава Орловской области Андрей Клычков отреагировал на обращение Заводского отделения Орловской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Оно просило о предоставлении охотничьих угодий. Просьба была удовлетворена.

Клычков велел областному департаменту надзорной и контрольной деятельности заключить с указанной организацией охотхозяйственное соглашение без проведения аукциона. Оно будет заключено сроком на 49 лет на территорию охотничьих угодий площадью 11,1 тысячи га в Сосковском районе.

Чтобы не возникло разночтений и путаницы, в своем распоряжении Андрей Клычков детально указал границы предоставляемых угодий, вплоть до точных координат. Напомним, ранее подобное соглашение с областными властями имело МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Однако прокуратура Орловской области потребовала его отменить, поскольку сочла, что для транспортной организации собственное охотничье хозяйство является непрофильным внеуставным активом.

ИА «Орелград»

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