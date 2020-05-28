Орловец выиграл миллион в лотерею

28.5.2020 | 13:02 Новости, Общество

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Правда, деньги он пока не получил.

Житель Орловской области выиграл в тираже «Русского лото» от 23 мая 1 миллион рублей. Как рассказал «ОрелТаймс», счастливый билет победитель купил в почтовом отделении.

В пресс-службе УФПС Орловской области сказали, что владелец выигравшего билета за призом пока не приходил.

Орловцы периодически выигрывают крупные суммы в лотерею. Так, в 2019 году супруги Игорь и Татьяна Бычковы из Орла получили 500 тысяч рублей, купив билет моментальной лотереи. Также в прошлом году житель Орла выиграл в «Жилищную лотерею» 1,125 млн рублей, купив билет на сайте «Столото».

ИА «Орелград»

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